Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı
Hakkari'de uyuşturucu operasyonu: 14 şüpheli gözaltına alındı

Hakkari Yüksekova ilçesinde uyuşturucu satıcılarına yönelik uzun süredir devam eden planlı bir çalışma kapsamında eş zamanlı operasyon düzenledi. Operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Hakkari Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamayla, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi'nin uyuşturucuyla mücadele çalışmalarına dair bilgi verdi.

Açıklamaya göre, Narkotik ekipleri, Yüksekova ilçesinde "torbacı" olarak bilinen sokak satıcılarına yönelik kapsamlı ve planlı bir çalışma yürüttü. Bu çalışma neticesinde tespit edilen şüphelilere ait adreslere eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Gerçekleştirilen operasyonlarda, uyuşturucu satıcısı olduğu iddia edilen toplam 14 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan bu kişiler hakkında adli işlemler derhal başlatıldı.

 

