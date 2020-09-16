Hakkari'de PKK'lı teröristlere ait patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesi kırsalında terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda, roketatar sevk fişekleri, patlayıcı düzenekleri ve mühimmat ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Yüksekova ilçesi Kısıklı köyü Dilimli Mahallesi kırsalında iki gün önce yapılan operasyonda AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 130 mühimmat ve 5 şarjör, 4 zaman ayarlı el yapımı patlayıcı düzeneği, 10 elektrikli fünye, 26 el yapımı elektrikli fünye, 22 roketatar sevk fişeği, 18 roketatar başlığı, tabanca, 7 susturucu, 4 el bombası, 4 el bombası fünyesi, 36 elektrikli fünye, 15 kilogram el yapımı patlayıcı yapımında kullanıldığı değerlendirilen patlayıcı madde, termal şemsiye, 2 battaniye ve muhtelif yaşam malzemeleri ele geçirildi.

Bölgede operasyon devam ediyor.