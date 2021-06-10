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Gündem Hakkari’de operasyon: 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Gündem

Hakkari’de operasyon: 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen operasyonda 181 kilogram uyuşturucu ele geçirilirken olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Yeniakit Publisher
2021-06-10 22:57:00 -
Hakkari’de operasyon: 181 kilogram uyuşturucu ele geçirildi

Hakkâri Valiliğinden, operasyon ile ilgili yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İl Jandarma Komutanlığı görevlilerimiz tarafından 3. Piyade Tümen Komutanlığı Hudut Birlikleri desteği ile 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçunu önlemeye yönelik olarak yürütülen çalışmalar kapsamında; 10 Haziran 2021 günü İlimiz Yüksekova İlçesi Esendere Beldesinde yapılan operasyon neticesinde; 163 kilogram eroin maddesi, 18 kilogram metamfetamin maddesi olmak üzere toplamda 181 kilogram uyuşturucu madde ile birlikte kullanılan 3 at ele geçirilmiştir. Olay ile ilgili İran uyruklu 2 şahıs yakalanarak gözaltına alınmış olup; adli tahkikat devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur." 

 

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