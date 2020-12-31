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Aktüel Hakkari'de öğrenciler Mehmetçiğin yeni yılını kutladı
Aktüel

Hakkari'de öğrenciler Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

Yeniakit Publisher
2020-12-31 21:30:46 -
Hakkari'de öğrenciler Mehmetçiğin yeni yılını kutladı

ANKARA (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki minik öğrenciler Mehmetçiğin yeni yılını kutladı.

Milli Savunma Bakanlığının (MSB), Twitter hesabından yapılan videolu paylaşımda, "Hakkari Çukurca'daki evlatlarımız asker abilerini unutmamış. Mehmetçiklerimize yeni yıl mesajı gönderen minik öğrencilerimizin gözlerinden öpüyor, yeni yılın tüm çocuklarımıza sağlık, mutluluk ve güzellikler getirmesini temenni ediyoruz." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda öğrencilerin "Asker olmak korkusuz olmak demektir", "Sizler, bizim gururumuz ve kahramanımızsınız", "Yeni yılda sizlere mutluluk ve huzur diliyoruz", "Biz her zaman sizin yanınızdayız" ve "Sizleri çok seviyoruz" mesajlarına yer verildi.

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