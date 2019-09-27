Hakkari'de öğrenci servisi şarampole uçtu: 2 öğrenci öldü 5 de yaralı
Derecik'te ortaokul öğrencilerini taşıyan servis minibüsünün şarampole yuvarlanması sonucu 2 öğrenci yaşamını yitirdi, 5 kişi yaralandı.27 Eylül 2019 Cuma 15:26
Gelişen Köyü Ortaokulunda eğitim gören öğrencileri Toklu mezrasına taşıyan, sürücüsü ve plakası henüz belirlenemeyen minibüs Serhatkale mevkisinde şarampole devrildi.
Kazada yaralanan 6 öğrenci ve sürücü ambulanslarla Şemdinli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Öğrencilerden 2'si kurtarılamadı
Yaralı öğrencilerden 2'si müdahaleye rağmen kurtarılamadı, sağlık durumu ağır olan 2 öğrenci askeri helikopterle Van'a sevk edildi. Sürücü ve yaralı öğrencilerin tedavisi sürüyor.
YORUM YAZ