Hakkari’de normalleşme süreci

Hakkari’de korona virüs tedbirleri kapsamında iş yerlerindeki müşteri masalarının mesafeleri belirlendi.

Tüm ülkede olduğu gibi Hakkari’de de 1 Haziran itibari ile açılan kafe, lokanta ve benzeri işletmelerin denetimi gerçekleştirildi. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü Gıda Kontrol Birimi ve Zabıta Müdürlüğü ekipleri, birçok iş yerinde denetimlerde bulundu. Belediye ekipleri, sosyal mesafe, koruyucu ekipman ve el hijyeni konularında bilgilendirmeler yaparak, müşteri masalarının mesafelerini belirledi.