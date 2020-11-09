  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı
Aktüel

Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

Yeniakit Publisher
2020-11-09 14:19:11 -
Hakkari'de kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu açıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde kar nedeniyle kapanan üs bölgesinin yolu ekiplerin çalışmasıyla açıldı.

İlçede, 4 bin 135 rakımlı Cilo Sat Dağları'nın bulunduğu bölgede etkili olan kar hayatı olumsuz etkiledi.

Kar kalınlığının yer yer yarım metreye ulaştığı yüksek kesimlerde, üs bölgesinin yolunun kapanması üzerine İl Özel İdaresi'ne bağlı Yüksekova şantiye şefliği ekipleri çalışma başlattı.

İlçeye 40 kilometre uzaklıktaki bölgeye hareket eden ekipler, üs bölgesine giden yolda biriken karları temizleyerek trafiğe açtı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü
Ekonomi

Naci Ağbal konuştu! Altın, dolar ve euroda ibre terse döndü

TCMB Başkanı Naci Ağbal'ın açıklamaları sonrası altın, dolar ve euroda sert düşüş yaşandı.

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler
Dünya

Moskova'yı sarsan saldırı! Rus askerlerini öldürdüler

Rusya'nın Voronezh Oblastı'nda yer alan bir askeri üsse saldırı düzenlendi. Meydana gelen olayda 3 Rus askeri öldürüldü.
AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı
Gündem

AFAD, bölgeye ulaştırılan yardım miktarını açıkladı

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası bölgeye gönderilen nakdi yardımın 37..
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta
Satılık 2012 model Volkswagen Jetta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay