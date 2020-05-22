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Hakkari'de kamyonette sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

Yeniakit Publisher
2020-05-22 19:21:57 -
Hakkari'de kamyonette sıkışan sürücü 1 saatte kurtarıldı

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de önündeki tıra çarpan kamyonette sıkışan sürücü, ekiplerin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Merkeze bağlı Keklikpınar Mahallesi'nde T.E yönetimindeki 36 FL 759 plakalı kamyonet, önünde seyreden tıra çarptı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine gelen AFAD ve itfaiye ekipleri, çarpmanın etkisiyle kamyonette sıkışan sürücünün kurtarılması için çalışma başlattı.

Ekiplerin 1 saat süren çabası sonucu kurtarılan sürücü, Hakkari Devlet Hastanesine kaldırıldı.


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