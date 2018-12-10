Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt ele geçirildi

Hakkari'de jandarma ve polisin yaptığı uygulamalarda gümrük kaçağı sigara, saat, akaryakıt ve telefon ele geçirildi.



Hakkari ve ilçelerinde, polisin kaçakçılık faaileyetlerinin önlenmesine yönelik çalışmalar sürerken, il merkezi ve ilçelerinde 03-10 Aralık tarihleri arasında polis ekipleri tarafından yol uygulamaları yapıldı. Uygulamalarda, 1636 paket gümrük kaçağı sigara, 2 bin 167 litre akaryakıt, 240 saat ve 1 cep telefonu ele geçirildi. Konrollerde, 9 kişi hakkında adli soruşturma başlatıldı.