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Hakkari’de iş yeri açılışı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni hizmete giren ve 10 kişinin istihdam edildiği sürücü kursunun açılışını yaptı.

21 Şubat 2019 Perşembe 14:54
Hakkari’de iş yeri açılışı

Hakkari Valisi İdris Akbıyık, yeni hizmete giren ve 10 kişinin istihdam edildiği sürücü kursunun açılışını yaptı.


İş yerinin açılışına Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, HATSO Başkanı Servet Taş, HATSO Meclis Başkanı Nazım Demir, Hakkari Esnaf Odası Başkanı İsmail Akboğa, Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür, iş yeri sahibi Hakan Atış, kanaat önderleri, STK temsilcileri, muhtarlar, kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Özel Başarı Sürücü Kursu adlı iş yerinin açılışı; Hakkari Valisi İdris Akbıyık, Durankaya Belediye Başkanı Fatih Keskin, HATSO Başkanı Servet Taş ve iş yeri sahibi Hakan Atış tarafından yapıldı.


Burada Vali Akbıyık’a bilgi veren iş yeri sahibi Hakan Atış, yeni iş yerlerinde 10 kişiyi istihdam ettiklerini söyledi. Atış, “Son teknoloji cihazlarımız bulunuyor. Burada D-1, B ve A-2 sınıfı ehliyet hizmeti vereceğiz. İş yerimizde Türkiye’de sadece 30 ilin sürücü kursunda bulunan e-deneme uygulama sistemi bulunuyor. 4 adet son model aracımız bulunuyor. Hakkari hizmetin en iyisini layıktır” dedi.


Vali İdris Akbıyık ise, iş yerinin hayırlı olması dileğinde bulunarak, “Hakkari’de 4 sürücü kursu bulunmaktadır. Yeni açılan iş yerinde ise 10 kişi istihdam edilecek. Yeni iş yerlerinin açılması sevindiricidir. İnşallah burada iyi sürücüler yetiştirilecek” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 14:54
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