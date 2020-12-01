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Aktüel Hakkari'de ikmal faaliyeti sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan asker hayatını kaybetti
Aktüel

Hakkari'de ikmal faaliyeti sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan asker hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2020-12-01 20:54:49 -
Hakkari'de ikmal faaliyeti sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan asker hayatını kaybetti

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde ikmal faaliyeti sırasında meydana gelen araç kazasında yaralanan piyade sözleşmeli onbaşı Osman Güler, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Işıklı ile Batı Kırmızıkaya Üs bölgeleri arasında icra edilen ikmal faaliyeti sırasında aracın yoldan çıkması sonucu şehit olan Güler için Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığında tören düzenlendi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine uyularak gerçekleştirilen törende, şehit Güler'in Türk bayrağına sarılı naaşı alana getirildi.

Saygı duruşunda bulunulmasının ardından şehidin öz geçmişi okundu, dua edildi.

Şehidin, silah arkadaşları tarafından omuzlarda taşınarak ambulansa konulan naaşı, memleketi Kütahya'ya uğurlanmak üzere Van'a gönderildi.

Törene, Vali ve Belediye Başkan Vekili İdris Akbıyık, Cumhuriyet Başsavcısı İsmet Çınar, vali yardımcıları, Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Hasan Paçalı, Adalet Komisyonu Başkanı Tuğrul Durmaz, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri katıldı.

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