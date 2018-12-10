THY- Euroleague
0553 313 94 23

Hakkari'de ihaleye fesat operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Hakkari'de düzenlenen operasyonda ihaleye fesat karıştırdığı iddiasıyla gözaltına alınan 11 şüpheliden 5'i tutuklandı.

10 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
Hakkari'de ihaleye fesat operasyonunda 5 kişi tutuklandı

Hakkari'de, ihaleye fesat karıştırdıkları iddiasıyla 10 gün önce gözaltına alınan ve  aralarında iş insanlarının da bulunduğu 11 şüpheli bugün adliyeye sevk edildi. İfadeleri alınan şüphelerden 5'i tutuklanırken, 6 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, ihaleye fesat karıştıkları iddiasıyla 10 gün  önce İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından, belirlenen adreslere yapılan eşzamanlı  operasyonda gözaltına  alınan 11 şüpheli, Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgularının ardından bugün adliye'ye sevk edildi. Savcılıkta ifadeleri alınan 6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, 5 kişi ise tutuklandı.

Haber Tarihi: 10 Aralık 2018 Pazartesi 18:02
  1. Hakkari
  2. İhaleye fesat karıştırma
  3. tutuklama kararı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz karakteri diziye geri dönüyor!
    1. Diriliş Ertuğrul'un unutulmaz..
    2. Nobel Barış Ödülleri sahiplerini buldu
    3. Jandarma kayıp ararken, 3 hırsızı..
    4. Türkiye Varlık Fonu AŞ Yönetim Kurulu..
    5. Galatasaray-Porto maçına doğru
    6. Boeing Türkiye'deki ilk Mühendislik ve..
    7. Macron sendika temsilcileriyle görüştü
    8. "Yazmak bir inşa sürecidir"
    9. Hakkari'de kaçak sigara ve akaryakıt..
    10. AB tekrar Brexit müzakere etmeyecek
    11. Afganistan'da helikopter düştü!..
    12. Borsa günü düşüşle tamamladı
    13. 'Karnımda yılan dolaşıyor' dedi,..
    14. Foseptiğe düşen ineği itfaiye kurtardı
    15. Afganistan'da çatışma: 2 ölü
    16. FETÖ'den gözaltına alınan Talha..
    17. Okul hizmetlisi uyuşturucu satışından..
    18. Hakkari'de ihaleye fesat operasyonunda..
    19. Eski başbakandan flaş sözler! 'İran..
    20. Lübnan Cumhurbaşkanı Avn Hamas..
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Osmanlı mezarlığını gördükten sonra harekete geçti... Hırvat yazar ezber bozdu!
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Türk futbolunda görülmemiş olay! Ali Koç'tan futbolculara tarihi ceza
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Tarihçi İlber Ortaylı'dan gençlere tavsiye: Kırsal bölgelere yerleşin
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Erdoğan, “Allah’ımız var” dedi, Fransız siyasetçi kudurdu! İğrenç sözler
    Laikçi linç görevden aldırdı
    Laikçi linç görevden aldırdı

    Günün Karikatürü

    9 Aralık 2018
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    'Kaşıkçı cinayetinde Suudi Arabistan'ı destekliyoruz'
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor
    Merkez Bankası açıkladı! Tedavülden kalkıyor