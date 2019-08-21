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Hakkari’de haşerelerle mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması başlattı.

21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
Hakkari’de haşerelerle mücadele çalışması

Hakkari Belediyesi, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması başlattı.


Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarını rahat geçirebilmeleri için bataklık, ahır, kanalizasyon bacaları ve dere yataklarında sivrisinek ve haşerelerle mücadele çalışması başlattı. Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü yetkilileri, sivrisinek ve haşerelerin üremesini önlemek amacıyla her gün düzenli olarak kent genelinde ilaçlama çalışması yaptıklarını ifade ettiler. Yetkililer, "Havaların ısınmasıyla birlikte vatandaşların yaz aylarında rahat edebilmeleri için sivrisinek ve haşerelere karşı ilaçlama çalışması başlattık. 2019 Biyosidal ilaçlama uygulaması alanında larva bataklık, ahır, kanalizasyon bacaları, dere yataklarında ilaçlama çalışmamız devam edecek. Amacımız vatandaşlarımızın sinek ve haşere bakımından şikayetsiz bir yaz geçirmesidir" şeklinde konuştular.

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Haber Tarihi: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 12:42
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