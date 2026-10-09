Hakkari’de gönülleri ısıtan hareket! Salavat getirene halka tatlı ikramı

Hakkari'nin en işlek noktalarından Bulvar Caddesi'nde kurulan halka tatlı standı, anlamlı bir ikramla dikkat çekti. Bir vatandaş, standın üzerine astığı "1 salavat getirene 1 tane halka tatlı ücretsiz" yazısıyla vatandaşlara tatlı ikramında bulundu.

Standın üzerine "Allahümme salli alâ seyyidinâ Muhammed" ifadesini yazan vatandaş, ayrıca Hazreti Muhammed'e yönelik sevgi ve saygıyı ifade eden mesajlara da yer verdi.

Salavat getiren vatandaşlara ücretsiz halka tatlı dağıtılması, caddeden geçenlerin ilgisini çekerken, uygulama kentte günün dikkat çeken görüntülerinden biri oldu.