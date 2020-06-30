Hakkari'de fırtına nedeniyle evleri zarar görenlere 1 milyon lira destek

Hakkari'de, fırtına nedeniyle evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödeme yapıldı.

Valilik, kentte bir süre önce etkili olan şiddetli fırtına nedeniyle evleri zarar görenlere yönelik yaptığı zarar tespit çalışmalarını tamamladı.

Yapılan tespitler kapsamında, İçişleri Bakanlığı ve Hakkari Valiliği tarafından fırtınadan dolayı evleri zarar gören 341 kişiye 1 milyon 111 bin 250 lira ödeme yapıldığı bildirildi.