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Aktüel Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var
Aktüel

Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Hakkari-Van karayolunda iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 7 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-06-17 22:39:00 -
Hakkari'de feci kaza: Çok sayıda yaralı var

Edinilen bilgiye göre, kaza kent merkezinden 25 kilometre mesafede bulunan Hakkari-Van karayolu Erziki mevkiinde meydana geldi.

Plakaları öğrenilemeyen iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu bir araçta 2, diğer araçta ise 5 kişi olmak üzere 7 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Hakkari Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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