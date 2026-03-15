Hakkari'de facianın eşiğinden dönüldü: Çığ köyü teğet geçti
Hakkari’nin Çukurca ilçesine bağlı Akkaya köyünde meydana gelen çığ, yerleşim yerlerine metreler kala durarak olası bir felaketi önledi. Vadiden büyük bir hızla akan kar kütlelerinin yarattığı panik anları köylüler tarafından saniye saniye kaydedilirken, bölgede çığ riskinin en üst seviyeye çıktığı bildirildi.
Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Akkaya köyünü adeta teğet geçen çığ büyük korkuya neden oldu.
İlçeye bağlı Akkaya köyünün hemen yanı başındaki vadide meydana gelen çığda kar kütleleri büyük bir gürültüyle aşağı doğru aktı. Çığın köy yerleşimine oldukça yakın bir noktadan geçmesi kısa süreli paniğe neden oldu.
Köylüler, çığın vadiden akışını cep telefonlarıyla kaydederek kayıt altına aldı. Görüntülerde çığın hızla ilerlediği ve kısa sürede vadiyi kapladığı görüldü.
Bölgede son günlerde etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle çığ riskinin arttığı belirtilirken, vatandaşların dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulunuldu.