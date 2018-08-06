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Hakkari’de çatıdan düşen çocuğun yardımına askerler yetişti

Çatıdan düşerek yaralanan 10 yaşındaki çocuk, kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurlarınca yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edildi.

06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:27
Hakkari’de çatıdan düşen çocuğun yardımına askerler yetişti

Hakkari’nin Şemdinli ilçesinde bulunan Aktütün/Yeşilbayır mezrasında bir çocuk dengesini kaybederek çatıdan düştü. İhbar üzerine kısa süre içinde olay yerine ulaşan TSK unsurları, 10 yaşındaki çocuğu yapılan ilk müdahalenin ardından tabur revirine götürdü. Yaralı çocuk, burada yapılan müdahalenin ardından helikopterle Yüksekova Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Askerlerin yaralı miniğe müdahale etme anları TSK’nın sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabında yayınlandı. 

 

Haber Tarihi: 06 Ağustos 2018 Pazartesi 08:27
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