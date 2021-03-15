Hakkâri’de bölgesel kalkınma hamlesi
Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı’nın (DAKA) desteğiyle yenilenen Mergabütan Kayak Merkezi, sportif ve turistik bir cazibe merkezi haline gelirken, Hakkârili gençlere kış sporlarında kariyer yapma imkânı sağlıyor.
Kayak merkezi 4 kilometreyi bulan 3 pistiyle Avrupalı rakiplerine meydan okuyor. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Mergabütan’ın bölge ekonomisine olumlu katkıda bulunacağına işaret etti. Varank, “Şehirlerin potansiyellerine uygun yatırımları tespit edip destekliyoruz” dedi.