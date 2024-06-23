Hakkari'de 'anız yangını' yerleşim yerlerine sıçradı!
Hakkari’nin Kırıkdağ köyünde başlayan anız yangını, rüzgarın da etkisiyle kontrolden çıkarak yerleşim yerlerine ulaştı.
Sıcak havaların bastırmasıyla birlikte Türkiye Güneydoğu başta olmak üzere ülke genelinde yaşanan yangınlarla imtihan veriyor.
Diyarbakır'da başlayıp Mardin'e kadar uzanan ve 15 kişinin hayatını kaybettiği yangının ardından şimdi de Hakkari'de felaket yaşanıyor.
Hakkari’nin şehir merkezine 25 kilometre uzaklıkta bulunan Kırıkdağ köyü mezarlık alanında çıkan anız yangını rüzgarın etkisiyle büyüyerek yerleşim yerlerine sıçradı.
Bölgeye itfaiye, Orman İşletme Müdürlüğü ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin uzun uğraşları sonucu yangın köy içinde kontrol altına alındı. Yangının kırsal alanda devam ettiği öğrenildi.