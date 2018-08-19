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Hakkari'de 52 kilo eroin ele geçirildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 52 kilo 700 gram eroin ele geçirildiği bildirildi.

19 Ağustos 2018 Pazar 22:08
Hakkari'de 52 kilo eroin ele geçirildi

Valilikten yapılan açıklamada, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Ağustos'ta ilimiz Yüksekova ilçesi Keçeli köyü kırsal alanında 'sırtçı' olarak tabir edilen şahısların yakalanması amacıyla yapılan operasyon neticesinde 52 kilo 700 gram eroin olduğu değerlendirilen uyuşturucu madde ele geçirilmiştir. Gecenin karanlık olmasından faydalanarak kaçan şahısların yakalanması mümkün olmamıştır. Konu ile ilgili adli tahkikat devam etmektedir."

 

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 22:08
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