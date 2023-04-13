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Gündem Hakkari'de 37 yerleşim yeri sağanaktan etkilendi
Gündem

Hakkari'de 37 yerleşim yeri sağanaktan etkilendi

Yeniakit Publisher
2023-04-13 20:06:00 -
Hakkari'de 37 yerleşim yeri sağanaktan etkilendi

Hakkari Valiliği, dün sağanaktan kent genelinde 37 yerleşim yerinin etkilendiğini bildirdi.

Valilikten yapılan açıklamada, ekiplerce gerçekleştirilen araştırma sonucu il genelinde 33 köy ve 4 mezranın yağıştan etkilendiğinin tespit edildiği belirtildi.

İl merkezi, Çukurca ve Yüksekova'da 34 yapı için AFAD'a hasar tespit başvurusu yapıldığı ve incelemelerin devam ettiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yağışlardan dolayı ilimiz genelinde can kaybımız ve yaralımız bulunmamakla birlikte yağışlardan olumsuz etkilenen vatandaşlarımıza yönelik ilgili Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarımız tarafından gerekli yardım çalışmaları başlatılmış bulunmaktadır. Valiliğimiz koordinasyonunda Kaymakamlıklarımız, İl Özel İdaresi, Hakkari Belediyesi ve özel sektörden temin edilen araçlarla yağıştan olumsuz etkilenen yerleşim yerlerine ilk anlardan itibaren müdahale edilmiş, halen çalışmalarımız devam etmektedir. Olumsuz durumlar ortadan kalkıncaya kadar çalışmalarımız devam edecektir."

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