Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgüt PKK'ya yönelik devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz etkisiz hale getirildiği merkez Akkuş köyü kırsalında yapılan aramada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 100 mühimmat ve 8 şarjör, 3 el bombası ve termal kamera ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.