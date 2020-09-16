  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi
Aktüel

Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-09-16 14:51:16 -
Hakkari'de 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'de terör örgüt PKK'ya yönelik devam eden Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda önceki gün 3 teröristin etkisiz hale getirildiği bölgede silah ve mühimmat bulundu.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda yürütülen Yıldırım-2 Cilo Operasyonu'nda, 3 teröristin silahlarıyla etkisiz etkisiz hale getirildiği merkez Akkuş köyü kırsalında yapılan aramada 2 adet AK-47 kalaşnikof piyade tüfeği, bu silaha ait 100 mühimmat ve 8 şarjör, 3 el bombası ve termal kamera ele geçirildi.

Bölgede operasyon sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor
Teknoloji

Dünyadan gizleyip savaş uçağı yaptılar! Elon Musk'ın adı geçiyor

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Hava Kuvvetlerinin, hava üstünlüğü programı çerçevesinde gizli olarak bir savaş uçağı yapıldığı ve başarıl..
Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar
Gündem

Türkiye'den Yunanistan'a büyük gözdağı! Oruç Reis'i karşılarında bulacaklar

Bakım için Antalya Limanı’na getirilen Oruç Reis’in yeni rotası netleşti. Sismik araştırma gemisi bakım ve onarımının tamamlanmasının ardınd..
İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması
Dünya

İhanet anlaşmasını imzaladılar! Trump'tan bomba İran açıklaması

İsrail ile Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında varılan normalleşme anlaşması Beyaz Saray'da imzalandı.
Satılık 2016 model Fiat Egea
Satılık 2016 model Fiat Egea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı