Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Hakkari Yüksekova'da terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 terörist etkisiz hale getirildi.18 Ağustos 2018 Cumartesi 10:10
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.
Valilikten yapılan açıklamada, 3. Piyade Tümen Komutanlığı, İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerince terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar yürütüldüğü belirtildi.
Açıklamada, "Yüksekova ilçesi Değerli köyü Köycük mezrasında saat 00.30 sıralarında tespit edilen 2 bölücü terör örgütü mensubu, operasyonel faaliyet sonucu etkisiz hale getirilmiştir. Konuyla ilgili adli tahkikat devam etmektedir." ifadelerine yer verildi.
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