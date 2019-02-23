Hakkari’de ‘112 Acil Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığında, ‘112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığında, ‘112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Talat Eryılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.

Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

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