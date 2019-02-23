0553 313 94 23

Hakkari’de ‘112 Acil Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığında, ‘112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.

23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
Hakkari’de ‘112 Acil Hizmetleri Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı

Hakkâri Valisi İdris Akbıyık başkanlığında, ‘112 Acil Çağrı Hizmetleri İl Koordinasyon Toplantısı’ yapıldı.


Valilik toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Vali İdris Akbıyık’ın yanı sıra Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Vali Yardımcısı İdris Koç, Vali Yardımcısı ve İl Özel İdaresi Genel Sekreter Vekili Mustafa Duruk, İl Jandarma Komutan Vekili Albay Yavuz Öztürk, İl Emniyet Müdür Vekili Talat Eryılmaz ve ilgili kurum müdürleri katıldı.


Toplantıda, 112 Acil Çağrı Merkezine yönelik yapılan çalışmalar değerlendirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Şubat 2019 Cumartesi 10:42
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul için kritik uyarı! Saat 15.00'ten sonra başlıyor
    1. İstanbul için kritik uyarı! Saat..
    2. Gediz Deltası Unesco yolunda...
    3. THY Euroleague’de 23. haftanın ardından
    4. Kaymakam Kurt köyleri geziyor..
    5. Lüleburgaz’da bin 57 kişi..
    6. Çöpe gidecek kotlara yeni tasarım
    7. Yıldırım'ın "Gıda Merkezi" projesi
    8. Beşiktaş Kulübü Divan Kurulu..
    9. Millilerde hedef İspanya'yı yenerek..
    10. FETÖ, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı..
    11. PKK/KCK terör örgütüne büyük darbe! 12..
    12. Türk astronom uzayda "tuhaf dev..
    13. Sağlıklı doğum için anne adaylarına..
    14. "Haftada 1 gün evden çalışanların..
    15. Binlerce erkeğe baba olma umudu
    16. Doğu Anadolu Bölgesi'nde kar yağışı ve..
    17. Metin Yüksel’i rahmetle anıyoruz
    18. Altının gram fiyatı 7 haftanın..
    19. Dolandırıcılar sanal alemde v'olta'..
    20. Fiat Egea Ailesi’nde otomatik vitesli..
    21. Vodafone yeni Samsung Galaxy S10’un..
    22. (Özel haber) Bez torba uygulamasından..
    23. Fenerbahçe antrenmanında sürpriz isim
    24. CHP’nin adayı Sandal’a derneklerden..
    25. İstanbul merkezli FETÖ/PDY operasyonu
    26. Baydilli seçim çalışmalarını sürdürüyor
    27. Ateist Şengör İHL’lere dil uzattı
    28. Tour of Antalya’nın 3. etabı sağanak..
    29. Fatih Portakal; Erdoğan'ı övdü,..
    30. Yerli ve milli 5G teknolojisi teşvik..
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Soylu ilk kez açıkladı: ABD, Karayılan'a bakın ne vermiş!
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Ağır Sınıf Taarruz Helikopterinde imzalar atıldı
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Yunanistan'ın şımarık çocuğu tehditler savurdu: 20 dakikalık işiniz var
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    Bakan'dan erken emeklilik açıklaması
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...
    ABD tüm dünyaya resti çekti! O markayı kullanan kim varsa...

    Günün Karikatürü

    23 Şubat 2019
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Selçuk Bayraktar: Nihayet kuş uçtu
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"
    Vatandaş İmamoğlu'nu yine şoka soktu! "Sizin vaadinizi Erdoğan 1996'da yaptı"