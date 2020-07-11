  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Hakkari'de 109 av tüfeği ve 56 kurusıkı tabanca ele geçirildi

Yeniakit Publisher
2020-07-11 20:01:53 -
Hakkari'de 109 av tüfeği ve 56 kurusıkı tabanca ele geçirildi

HAKKARİ (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir evde 109 av tüfeği ve 56 kurusıkı tabanca bulundu.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Yüksekova Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliğince "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçunu önlemeye yönelik çalışmalar devam ediyor.

Bu kapsamda, 9 Temmuz'da ilçedeki bir evde yapılan aramada 56 kurusıkı tabanca, 109 av tüfeği, 12 tüfek namlusu, 7 tüfek mekanizması, 15 av tüfeği dipçiği ve 31 pompalı tüfek seyyar dipçiği ele geçirildi.

Gözaltına alınan bir şüpheli hakkında, söz konusu kanuna muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

İl merkezinde de gümrük kaçağı 7 bin 20 paket sigara ele geçirildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Fiat Linea
Satılık 2016 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı