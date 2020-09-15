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Aktüel Hakkari ve Van'da yaralı akbaba ve şahin tedaviye alındı
Aktüel

Hakkari ve Van'da yaralı akbaba ve şahin tedaviye alındı

Yeniakit Publisher
2020-09-15 13:31:19 -
Hakkari ve Van'da yaralı akbaba ve şahin tedaviye alındı

HAKKARİ/VAN (AA) - Hakkari'nin Yüksekova ile Van'ın Erciş ilçelerinde yaralı ve bitkin halde bulunan kızıl akbaba ve şahin tedavi altına alındı.

Yüksekova'da vatandaşların bulduğu kızıl akbaba, Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerince alınarak Hakkari Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğüne teslim edildi.

Yaralı akbabanın, tedavisinin ardından tekrar doğal yaşam alanına bırakılacağı belirtildi.

Erciş ilçesinde de Gölağzı Mahallesi'nde çiftçilik yapan Muammer Koçak, tarlasında yaralı halde bulduğu şahinin tedavi edilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube İlçe Müdürlüğü görevlilerini aradı.

Yaralı şahini onlara teslim eden Koçak, "Görevlileri aradık. Onlar gelene kadar şahini beslemeye çalıştık. Gelip şahini alıp tedavi merkezine götürdüler. Şahinin tekrardan özgür şekilde doğada uçmasını diliyorum." diye konuştu.

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