Hakkari ve Van sınırında cep telefonu, sigara, ilaç ele geçirildi
ANKARA (AA) - Milli Savunma Bakanlığı, Hakkari ve Van sınır hatlarında gümrük kaçağı cep telefonu, sigara ve ilaç ele geçirildiğini bildirdi.
Bakanlığın internet sitesinde yer alan açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Hudutlarımızda kaçakçılarla mücadele etkin ve kararlı şekilde devam ediyor. Hakkari ve Van hudut hatlarında yapılan arama tarama faaliyetlerinde 100 cep telefonu, 24 bin 345 paket sigara, 39 kilogram tütün ve 389 muhtelif ilaç ele geçirildi."