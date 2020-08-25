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Gündem Hakkari ve Mersin'den yürek yakan şehit haberi
Gündem

Hakkari ve Mersin'den yürek yakan şehit haberi

Hakkari'de tatbikatı sırasında dengesini kaybederek kayalıklardan düşen Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Mersin'de meydana gelen kazada yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil şehit oldu.

Yeniakit Publisher
2020-08-25 20:30:00 -
Hakkari ve Mersin'den yürek yakan şehit haberi

Hakkari ve Mersin illerimizde gelen şehit haberleri tüm 81 şehirde yürekleri yaktı.

Hakkari'de tatbikatta kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan Piyade Sözleşmeli Er Mesut Yıldırım ile Mersin'de 27 Temmuz günü meydana gelen trafik kazasında yaralanan Ulaştırma Er Cihat Şengil tedavinin devam ettiği hastanede şehit oldu.

Hakkari'de acı haberle ilgili Milli Savunma Bakanlığından yazılı bir açıklama yapııldı. 

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Hakkari Şemdinli bölgesindeki bir üs bölgemizde alarm tatbikatı uygulaması esnasında mevzide dengesini kaybederek kayalıklardan düşen ve ağır yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, derhal helikopterle hastaneye kaldırılmış ve yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 24 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Adli ve idari işlemler başlatılmıştır. 27 Temmuz 2020 tarihinde Manisa'dan Mersin Taşucu Limanı'na (KKTC'ye gitmek üzere) giderken meydana gelen kazada yaralanan bir kahraman silah arkadaşımız, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 25 Ağustos 2020 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olaylarda hayatını kaybeden aziz şehitlerimize Allah'tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz"

Milli Savunma Bakanlığı, Mersin'deki şehit haberiyle ilgili de açıklama yaptı.

Sosyal medya platformu Twitter'dan yapılan açıklamada; Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın Mersin'de şehit olan Cihat Şengil ile Hakkari'de şehit olan Mesut Yıldırım için başsağlığı mesajlarına yer verildi.

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