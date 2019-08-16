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Hakkari Valiliğinden ’30 günlük’ yasaklama

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliği, kentte yapılacak eylem ve etkinlikleri bir ay süreyle yasakladı.

16 Ağustos 2019 Cuma 14:50
Hakkari Valiliğinden ’30 günlük’ yasaklama

HAKKARİ (İHA) – Hakkari Valiliği, kentte yapılacak eylem ve etkinlikleri bir ay süreyle yasakladı.


Hakkari Valiliğinden yapılan açıklamada, “Ülkemiz genelinde halen başarılı bir şekilde yürütülen FETÖ/PDY terör örgütüne karşı ve gerek yurt içerisinde gerekse Irak’ın kuzeyi ile Suriye’nin kuzeyinde bulunan PKK/KCK ve YPG/PYD terör örgütlerine karşı operasyonlar gerekçe gösterilerek toplantı ve gösteriler yapılabileceği, bu gösteri ve toplantıların toplumsal şiddet hareketlerine dönüşerek sansasyonel ve provakatif saldırıların olabileceği, bu etkinlikleri terör örgütünün propagandasına dönüştürebilecekleri, kamu düzenini bozarak, halkın can ve mal emniyetini tehlikeye düşürebilecekleri ve karşıt gruplar arasında çatışma olabileceği, PKK, MKP, TKEP/L, MLKP ve bazı terör örgütlerinin 2016 yılında HBDH (Halkların Birleşik Devrim Hareketi) adı altında birleştikleri bilindiğinden, 1 Eylül TKEP/L terör örgütünün,10 Eylül MLKP terör örgütünün ve 15 Eylül MKP terör örgütünün kuruluş yıldönümlerinin olması da sebebiyle terör örgütleri üst kadrolarının ve terör örgütlerine karşı sempatisi bulunan kitlelerin toplumsal kargaşa çıkartmak arayışları içerisinde olabilecekleri ve yasal olarak başlayacak toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin amacı dışına çıkarak toplumsal olaylar çıkabileceği değerlendirilmektedir. Cumhuriyetin temel nitelikleri, devletin ülkesi ve milletin bölünmez bütünlüğü ile başkalarının hak ve özgürlüklerinin engellenmemesi, millî güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması, meydana gelebilecek olası bir provokasyonun engellenebilmesi ve yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla; 2911 Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu’nun 17. ve 19 Maddeleri ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu’nun 11. Maddesi hükümleri gereğince; valilik ve kaymakamlık makamlarının uygun göreceği etkinlikler hariç olmak üzere Hakkari il sınırları içerisinde (il merkezi, dış ilçeler ve jandarma sorumluluk bölgeleri dahil) 17 Ağustos 2019 tarihi saat 00.00’dan 15 Eylül 2019 tarihi saat 23.59’a kadar 30 gün süre ile meydan, cadde, sokak, yol, park gibi umuma açık alanlarda miting, açık yer toplantıları, gösteri yürüyüşleri, oturma eylemi, açlık grevi, çadır kurma, basın açıklamaları, stant açma türdeki eylem ve etkinliklerin yapılmasının yasaklanması kararı alınmıştır" denildi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 14:50
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