Hakkari Üniversitesi 200 ton kömür alacak
Yükseköğretim Kurumları Hakkari Üniversitesitesi İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı kışa hazırlık kapsamında 200 ton yakacak kömür alımı için ihaleye çıktı.
Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre 200 Ton Kömür mal alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek. Teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacak. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
1-İdarenin
a) Adı : YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -
İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI
b) Adresi : Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51
MERKEZ/HAKKARİ
c) Telefon ve faks numarası : 4382121212 - 4382121211
ç) İhale dokümanının görülebileceği ve e-imza kullanılarak indirilebileceği internet sayfası: https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu mal alımın
a) Adı : 200 Ton Kömür
b) Niteliği, türü ve miktarı : 100 ton Portakal Kömürü ve 100 ton Fındık Kömürü
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
c) Yapılacağı/teslim edileceği yer : 100 ton Portakal Kömürü: Hakkari Üniversitesi - Yüksekova Meslek Yüksekokulu - İpek Mahallesi 102.Sokak Karayolları Karşısı Nişan AVM Üstü Kat:1-2 YÜKSEKOVA / HAKKARİ
100 ton Fındık Kömürü: Hakkari Üniversitesi - Eğitim Fakültesi - Fakülte Derslikleri Binası, Kayacan Caddesi Merkez/HAKKARİ
ç) Süresi/teslim tarihi : İşe başlama tarihinden itibaren 50 takvim günüdür.
d) İşe başlama tarihi : Sözleşme imzalanmasına müteakip gün işe başlama
3-İhalenin
a) İhale (son teklif verme) tarih ve saati : 12.10.2022 - 14:00
b) İhale komisyonunun toplantı yeri (e-tekliflerin açılacağı adres) : Hakkari Üniversitesi Rektörlüğü - Konferans Salonu - Merzan Mah. Küçük Sanayi Sitesi Arkası 433. Sok. No:51 Merkez/Hakkari
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