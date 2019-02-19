Hakkari, “Türkiye Adventure19” fuarına katıldı

Hakkari Rafting Takımı ve Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, İstanbul’da düzenlenen Türkiye’nin ilk ve tek doğa sporları ve macera turizmi “Türkiye Adventure19” fuarına katıldı.

Doğa sporları alanında faaliyet gösteren bütün oluşumların yer aldığı fuarda, Hakkari Rafting Takımı ve Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü de kentin tanıtımını yaptı. Açıklamalarda bulunan Hakkâri Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Hacı Tansu, Türkiye Rafting Federasyonu tarafından tahsis edilen ve düzenlenen stantta ülke raftinginin bir bütünlük içerisinde tanıtıldığını söyledi. Tansu, “Dünya Rafting Federasyonu İkinci Başkanı ve Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı, fuar boyunca ekibi ile birlikte alanda yoğun bir ziyaretçi trafiği yaşadı. Yıllardır çeşitli doğa sporları alanında Hakkari’de birçok ilke imza atan Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği, son bir yıl içerisinde başlattığı rafting sporunda ise kısa sürede büyük başarılara imza attı. Yaklaşık sekiz ay gibi kısa bir sürede rafting sporunda Türkiye’de yapılan üç şampiyonada ulusal dereceler elde ederek başarılı bir şekilde ilerledi. Aldığı emanet bot ve malzemelerle yarışan takım, başarılarını arttırınca kısa süre sonra Hakkari tarihinde bir ilk yapılarak iki takım halinde 12 kişiyi milli takım kadrosuna almayı başardı. Bu bağlamda başarılarında sıkça söz ettiren Cilo Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü, fuara davet edilerek Hakkari’yi tanıttı. Sıradan bir fuar olmayan bu oluşum, Türkiye’nin profesyonellerinin kendilerini gösterdiği ve birbirleri ile ciddi bağlantılar kurarak önemli projelere imza atılması yolunda yapılan bir fuardır. Bütün doğa sporları ve macera turizmi oluşumlarının katıldığı bu fuara, ilimiz gururla temsil edildi. Bu fuar bizim için çok önemliydi. Hakkari ilk defa gerçek anlamda önemli bir potansiyele sahip doğa sporlarını en iyi şekilde tanıtabileceği bir doğa sporları ve macera turizmi fuarına katıldı. Bu noktada böylesine önemli bir temsiliyeti bizlerin yapmış olması da bizim için gurur ve onur kaynağı oldu. Türkiye’nin profesyonellerinin katıldığı, tanıtım yaptığı, söyleşi ve sunumların paylaşıldığı fuarda, Hakkari Cilo Rafting Takımı olarak bizler de Türkiye Rafting Federasyonu saflarında yerimizi alarak ülke rafting sporunun gelişimi için birlikte hareket ettik. Bizlere bu şansı veren başta Türkiye Rafting Federasyonu Başkanı Fikret Yardımcı’ya, katılmamızı sağlayan Valimiz İdris Akbıyık’a ve her çalışmamızda desteklerini esirgemeyen Rektörümüz Prof. Dr. Ömer Pakiş’e teşekkürlerimizi sunuyoruz. Son olarak şunu söylemek istiyorum. Hakkari çocukları ve gençleri başarılı insanlardır. Yeter ki bir el uzatın ve öncülük yapın. Bu çocuklar daha çok büyük başarılar elde edecek. Aile, STK, kurum ve kişi destekleri bu konuda çok önemlidir. Buyurun ilimizin büyükleri, mülki idare amirleri, STK’lar, anne ve babalar, bizler hep birlikte gençlerimizin geleceği için alt yapı hazırlayalım ve başarıyı onlara bırakalım. Biz güvenelim, gençlerimiz kazanmaya devam etsin" şeklinde konuştu.