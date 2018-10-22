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Hakkari şehidimizin ateşi Van'a düştü

Hakkari'de PKK'lı teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın acı haberi Van'daki baba ocağına ulaştı.

22 Ekim 2018 Pazartesi 20:04
Hakkari şehidimizin ateşi Van'a düştü

Hakkari'nin Şemdinli İlçesi Derecik Beldesi kırsalında teröristlerin açtığı ateş sonucu şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap'ın Van Gürpınar ilçesi nüfusuna kayıtlı olduğu belirtildi.

Van'a şehit ateşi düştü

Aileye acı haber ilçe İlçe Kaymakamı Osman Doğramacı, askeri yetkililerle birlikte verdi.

Şehit ateşinin düştüğü baba evine Türk Bayrağı asılırken, şehit için yarın tören düzenleneği ve cenazesinin de Gürpınar İlçesi Güzelsu Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi. 

 

Haber Tarihi: 22 Ekim 2018 Pazartesi 20:04
  1. Gürpınar
  2. Şemdinli
  3. Hakkari
  4. Güzelsu
  5. Derecik
  6. Van
  7. Osman Doğramacı
  8. Sedat Kasap

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