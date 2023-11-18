Hakkari polisinden ‘Narkoalan’ uygulaması

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 16 Kasım 2023 günü 20.00 ila 22. 00 saatleri arasında il merkezinde 8 sabit nokta ve 3 mobil bölgede 2 yaya devriye ve 107 personelin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Narkoalan’ uygulamasında 554 şahıs ve 191 araç kontrol edilmiştir. Uygulamada; 4 aranan şahıs yakalanırken, 4 araca cezai işlem uygulanmış olup 1 şahıs hakkında da adli işlem yapılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.