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Gündem Hakkari polisinden ‘Narkoalan’ uygulaması
Gündem

Hakkari polisinden ‘Narkoalan’ uygulaması

Yeniakit Publisher
2023-11-18 09:22:00 -
Hakkari polisinden ‘Narkoalan’ uygulaması

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü tarafından 8 sabit nokta ve 3 mobil bölgede ‘Narkoalan’ uygulaması gerçekleştirildi.

Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "Hakkari İl Emniyet Müdürlüğümüzce 16 Kasım 2023 günü 20.00 ila 22. 00 saatleri arasında il merkezinde 8 sabit nokta ve 3 mobil bölgede 2 yaya devriye ve 107 personelin katılımı ile gerçekleştirilen ‘Narkoalan’ uygulamasında 554 şahıs ve 191 araç kontrol edilmiştir. Uygulamada; 4 aranan şahıs yakalanırken, 4 araca cezai işlem uygulanmış olup 1 şahıs hakkında da adli işlem yapılmıştır. İlimizin huzuru, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması için güvenlik birimlerimiz ile çalışmalarımız aralıksız olarak devam edecektir" denildi.

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