THY - Nevşehir
0553 313 94 23

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sancak devir teslim töreni

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda Hakkari Valisi Valisi Cüneyit Orhan Toprak'ın Mehmetçiği selamlamasıyla başlayan sancak devir teslim töreni yapıldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:09
Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sancak devir teslim töreni

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda sancak devir teslim töreni yapıldı.

Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'nda düzenlenen sancak devir teslim törenine Hakkari Valisi Valisi Cüneyit Orhan Toprak, eşi Dr. Funda Toprak, Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel, tayini çıkan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç, Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı'na atanan Tuğgeneral Muammer Alper, Yüksekova Kaymakamı Mahmut Kaşıkçı, Şemdinli 34.Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Rafet Kılıç, Belediye Başkan Vekili Cüneyt Epcim, Adalet Komisyonu Başkanı Semih Doğan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Nuri Öztürk, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, Durankaya Beldesi Belediye Başkanı Fatih Keskin, kurum müdürleri, köy ve mahalle muhtarları ile askeri personel ve vatandaşlar katıldı.

TUĞGENERAL TAYANÇ GÖREVİNİ DEVRETTİ

Tören, Vali Toprak’ın Mehmetçiği selamlaması ile başladı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından tayini çıkan Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç ve göreve yeni başlayacak olan Tuğgeneral Muammer Alper’in öz geçmişleri okundu. Daha sonra Dağ ve Komando Tugay Komutanı Tuğgeneral Emre Tayanç görevini yeni atanan Tuğgeneral Muammer Alper'e devretti. Gerçekleşen Sancak Devir Teslim Töreni'nin ardından Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel tarafından Tuğgeneral Emre Tayanç’a komutanlık forsu verildi. Yüksekova 3. Piyade Tümen Komutanı Tümgeneral Metin Tokel’in konuşmasının ardından Vali Toprak, askeri birlikleri selamladı.

Komando andı ve askeri birliklerinin geçiş töreninden sonra tören verilen kokteyl ile sona erdi. Vali Toprak, Şemdinli ve Çukurca ilçelerinde de yapılan sancak devir teslim törenlerine de katıldı.

 

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 09:09
  1. Hakkari Dağ ve Komando Tugay Komutanlığı
  2. Cüneyit Orhan Toprak
  3. Dr. Funda Toprak
  4. Tümgeneral Metin Tokel
  5. Tuğgeneral Emre Tayanç
  6. Tuğgeneral Muammer Alper
  7. Mahmut Kaşıkçı
  8. Tuğgeneral Rafet Kılıç
  9. Cüneyt Epcim
  10. Semih Doğan
  11. Tuğgeneral Nuri Öztürk
  12. Süleyman Suvat Dilberoğlu
  13. Fatih Keskin
  14. İstiklal Marşı
  15. Sancak Devir Teslim Töreni
  16. Şemdinli
  17. Çukurca

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da boykotu bile becerememek!
    1. Sigara ile bilgisayar aynı mı? Ya da..
    2. ABD'de petrol sondaj kulesi sayısında..
    3. Çin televizyonu duyurdu: Uzaya..
    4. AÖF kayıt yaptırılacak lisans ve..
    5. İnternette de ucuz konuta bakıyoruz
    6. Çin’de otel yangını: 18 kişi öldü
    7. AÖF Güz dönemi kayıt tarihi
    8. Gerçek kampanyaları takip edin
    9. Polisten yeni uygulama! Uykusuz..
    10. Ucuzlukta Konya farkı
    11. Mısır'da iki İngiliz öldü! Oteli..
    12. İzmir’de hızlı değişim
    13. 2018 AÖF yeni kayıt tarihi ne zaman?
    14. İstanbul’da ucuz evin adresleri
    15. Ucuz konutun adresi ille de İstanbul..
    16. AÖF DGS internet başvuru ve kayıt..
    17. Çin'de bir otelde yangın faciası: Çok..
    18. Sur Yapı yapılmayanı yaptı
    19. Dar ve orta gelirlilere ucuz konut..
    20. Emniyetin önünde ilginç görüntü!
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha “3. Yol Hareketi” dedi
    Ne Kemal ne Muharrem! Bir CHP'li daha “3. Yol Hareketi” dedi
    Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif
    Suudi prensten katil Esed'e çarpıcı teklif