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Aktüel Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi
Aktüel

Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

Yeniakit Publisher
2020-11-16 21:33:03 -
Hakkari Çukurca'da şehit olan uzman çavuşun ailesine acı haber verildi

OSMANİYE (AA) - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde PKK'lı teröristlerle girilen çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Abdurrahman Topuksuz'un Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde yaşayan ailesine acı haber verildi.

Askeri yetkililer, sağlık ekipleriyle birlikte geldikleri ilçeye bağlı Söğütlügöl köyündeki anne Fatma, baba Salim ve şehidin eşi Hatice Topuksuz'a acı haberi verdi.

Şehidin evine ve sokağa Türk bayrakları asılırken, aile yakınları da baba evine gelerek taziyede bulundu.

Uzman Çavuş Topuksuz'un 2 yıl önce evlendiği ve 7 aylık bir bebeği olduğu belirtildi.

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