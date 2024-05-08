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Gündem Hakkari-Çukurca karayolunda korku dolu anlar!
Gündem

Hakkari-Çukurca karayolunda korku dolu anlar!

Yeniakit Publisher
2024-05-08 23:02:00 - 2024-05-08 23:16:21
Hakkari-Çukurca karayolunda korku dolu anlar!

Hakkari-Çukurca karayolunda dağlardan kopan dev kayalar yolu kapattı.

Hakkari'den 15 kilometre uzaklıktaki Hakkari-Çukurca karayolu Vali Erdoğan Gürbüz Çeşmesi mevkiinde dağdan kopan dev kayalar yola düştü.

Kayaların geldiğini gören sürücüler kendilerini zor kurtarırken, bir araç ise kayaların arasında kaldı.

 

Bölgeye jandarma, AFAD, itfaiye, sağlık ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Dev kayaların düştüğü bölgede karayolunun her iki tarafında araçlar mahsur kaldı.
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