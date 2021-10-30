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Ekonomi Hakkari, bölge ticaretinin inovasyon merkezi olacak
Ekonomi

Hakkari, bölge ticaretinin inovasyon merkezi olacak

Hakkari’nin enerji ve tarım alanında ilerlemesi için gerekli girişimlerde bulunuluyor. Şehri kalkındırmak için de önemli çalışmalar yürütülüyor. Uzmanlar ise Hakkari’nin ticaretin inovasyon merkezi haline gelebileceğini söylüyor.

Yeniakit Publisher
2021-10-30 20:13:00 -
Hakkari, bölge ticaretinin inovasyon merkezi olacak

ÇINAR DEMİR  ANKARA

Hakkari Üniversitesi, anlamlı bir etkinliğe imza attı. Üniversite, ‘Anadolu’nun ahisiyiz 4 bir koldan Türkiye’yiz’ isimli projesi kapsamında Edirneli ve Hakkarili esnaf ile sanatkârları buluşturdu.

Kapımız açık

Etkinlikte Cumhurbaşkanlığı tarafından 2021 yılının Ahilik yılı ilan edildiğini belirten Hakkari Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Pakiş, Hakkari’nin ticari hayatta halen keşfedilmemiş önemli bir potansiyeli olduğunun altını çizdi. Pakiş “Edirneli ve Hakkarili esnaf ile sanatkârları buluşturmamız bu memleket için, bu devlet için nasıl güzel işlerin birlikte yapılabileceği konusunda çok net fikirler ve düşünceler verdi. Bu alanlarda üniversitemizin kapısının herkese açık olduğu özellikle beyan etmek istiyorum. Bütün dünyada ülkemiz buna dahil olmak üzere farkında olduğumuz müddetçe o hayat ile ilgili problemlere çözüm üretebilirsiniz” dedi.

Her imkân mevcut

Pakiş konuşmasına şöyle devam etti:

“Edirneli esnaf başkanımızın ‘Ben bu binayı hep esnaflıktan kazandığım parayla yaptım’ cümlesi benim çok hoşuma gitti. İnanıyorum her coğrafyada ve her insanda Cenab-ı Allah potansiyeller yaratmış. Her insana kabiliyetler, itikatlar, yetenekler vermiş. Ama önemli olan barındırdığı potansiyelin farkında olabilmek ve doğru işler üzerinden hedefe ulaşmaya çalışmak. Bu coğrafya öyle zengin ki yer altı yer üstü kaynakları gibi her imkân mevcut. Bizim bunun farkında olmamız gerekiyor. Aslında bütün dünyada Türkiye de dahil farkında olduğunuz müddetçe problemlere çözüm üretebilirsiniz. Bakın Peygamber Efendimizin (S.A.S) örnek olabilmesinin temel felsefesi mantığı nedir biliyor musunuz? Hayatım içindedir. Yerine göre bir babadır. Halk pazarlarını ziyaret eder. Hayatın içinden gelmeyen birisi hayatın içinde olmayan birisi hayat ile ilgili problemlere çözüm üretemez.”

İnanılmaz potansiyeli var

Ekonomi Muhabirleri Derneği Genel Başkanı Turgay Türker de belgeselleri izlediğinde esnaf çocuğu olarak babasının kırtasiye dükkânını hatırladığını; ticareti ve hayatı buradan öğrendiğini söyledi. Türker, Hakkari’nin gerek maden gerekse tarımsal üretim bakımından inanılmaz potansiyelinin olduğunu da vurguladı. Türker, Hakkari Üniversitesi’ne yabancı uyruklu yüksek lisans öğrencilerinin gelebileceğini, bunun için gerekli alt yapının hazırlanması gerektiğini ifade etti. Üniversitenin yazılım mühendisliği bölümü açması halinde Hakkari’nin ticaretin inovasyon merkezi olabileceğini savundu. Ayrıca “Bu topraklara geldiğimde, bu dağları gördüğümde heyecanlandım. Hakkari’nin geleceği çok çok parlak. Ben bu dağların arasından geçerken nasıl bir haz duydum biliyor musunuz? Hani cennet bahçesi Hikayesi vardır ya, öyle hissettim” şeklinde konuştu.

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