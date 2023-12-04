Hakimlere 'angus' diyen Avukat Bülent Akbay'a yalanlama geldi!

2019'da lisede başörtüsü yasakçılığına soyunup 28 Şubat zihniyle Mavi Marmara şehidi Cengiz Akyüz'ün başörtülü kızına zulmeden öğretmenlerin avukatı Bülent Akbay, Hatay'da yaşadığını iddia ettiği bir darp olayıyla gündeme geldi.

Hatay'da İskenderun Başsavcısı Muhammet Emin Ünalan’ın koruması ve şoförünün avukat Bülent Akbay'ı darbettikleri iddiasına ilişkin olarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açıklama yapıldı.

Açıklamada iddia yalanlandı.

"Avukat Bülent Akbay’ın agresif tavırlar sergileyip hakaret ederek, bununla da yetinmeyip koruma polisine fiziki müdahalede bulunması üzerine, koruma polisi tarafından Bülent Akbay kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir" denilen açıklamada Birgün'den Timur Soykan'ın ortaya attığı yalana ilişkin şu bilgiler aktarıldı:

“30.11.2023 günü sabah 08.35 sıralarında İskenderun Adliyesi ile İskenderun Teknik Üniversitesi arasında bulunan ve 25 Ekim 2023’te sivil araç trafiğine kapatılmasına karar verilen ancak düzenlemelerin halen bitmemesi nedeniyle fiili olarak sivil araçların da kullandığı çift şeritli yolda, avukat Bülent Akbay sevk ve idaresindeki araç ile yolu ortalayarak seyrettiği, görev yerine gitmeye çalışan ve içerisinde Cumhuriyet Başsavcısının da olduğu makam aracına yol vermeyerek geçişine engel olması üzerine şoför tarafından önce korna çalarak uyarılmıştır, ardından aracın makam aracı olduğu ve trafikte geçiş önceliğinin bulunduğu Bülent Akbay’a hatırlatılmıştır.

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Avukat Bülent Akbay’ın agresif tavırlar sergileyip hakaret ederek, bununla da yetinmeyip koruma polisine fiziki müdahalede bulunması üzerine, koruma polisi tarafından Bülent Akbay kontrollü bir şekilde etkisiz hale getirilmiştir.

Arbede esnasında gerek Bülent Akbay gerekse koruma polisi yaralanmıştır.

Olay yerine gelen özel güvenlik görevlilerine, İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı tarafından verilen talimat uyarınca adli işlemlerin yapılması amacıyla adliyede bulunan polislerin olay mahalline intikali sağlanmış, adli işlemler için koruma polisi ve şoför olay mahallinde bırakılarak İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı tek başına görev yeri olan Adliye’ye geçmiştir.

Bundan kısa süre sonra da tartışmanın tarafları yaklaşık 1’er dakika arayla adliye binasına giriş yapmış, Bülent Akbay’ın adliye içerisinde de agresif tavırlarını sürdürmesi üzerine sakinleştikten sonra İskenderun Cumhuriyet Başsavcısı ile görüşebileceği, bu aşamada sağlıklı bir görüşme yapılmasının mümkün olmadığı kendisine belirtilmiştir.

Olayla ilgili olarak tartışmanın taraflarının karşılıklı birbirlerinden şikayetçi olmaları üzerine İskenderun Cumhuriyet Başsavcılığınca, avukat Bülent Akbay hakkında ‘görevini yaptırmamak için direnme, kamu görevlisine alenen hakaret ve ulaşım araçlarının alıkonulması’ suçlarından, koruma polisi ve araç şoförü hakkında ise ‘kasten yaralama’ suçundan soruşturma başlatılmıştır.

Soruşturma kapsamında olay yeri, güzergahı ve adliye binası içerindeki kamera görüntü kayıtları çıkarılmış, görgü ve bilgi tanıkları belirlenmiş, tartışmanın tarafı olan koruma polisinin emniyet mensubu olması nedeniyle, tahkikat işlemlerinin görevlendirilen cumhuriyet savcısı nezdinde İskenderun İlçe Jandarma Komutanlığı marifetiyle yapılması talimatı verilmiştir.

Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından soruşturma tüm yönleriyle ve titizlikle yürütülmekte olup bazı basın yayın organlarında yer alan ‘Avukat Bülent Akbay’ın adliye içerisinde darbedildiği, olay yerindeki işlemleri suçu soruşturmakta görevli makamların seyrettiği’ yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kim bu Bülent Akbay?

Siyonist katillerin Mavi Marmara gemisinde şehit ettikleri Cengiz Akyüz’ün 10. sınıfta okuyan kızı Beyza Akyüz, İskenderun Paşa Karaca Anadolu Öğretmen Lisesi'nde 10. sınıfa giderken, üç öğretmeninin başörtüsü baskısına maruz kalmıştı.

Yeni Akit gazetesi o dönem şehit Cengiz Akyüz'ün kızı Beyza'nın yaşadıklarını gündeme getirerek, "Şehidin kızını ağlattılar" başlıklı bir haber yapmıştı. Avukat Bülent Akbay ise başörtüsü yasakçısı öğretmenleri savunarak özgürlükçü Akit'e karşı hukuk savaşı vermişti.

Aynı Bülent Akbay, bir sosyal medya paylaşımında da hakimlere "angus" diye hakaret etmişti.

Akbay paylaşımında, "TELEKOM’u suudilere peşkeş çekenlerin hapse atılması için ülkede yargıçlar ve savcılar olmalı. Bakanlık Angus ithal ediyor. Adalet için Angus’ların görevlendirilmesi geçici bir çözüm olabilir mi?" mesajını paylaşmıştı.

Akbay mesajı daha sonra geri silmişti.