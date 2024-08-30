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Aktüel Hakime hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusu! O kişi hakkında flaş gelişmeyi duyurdular
Aktüel

Hakime hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusu! O kişi hakkında flaş gelişmeyi duyurdular

Yeniakit Publisher
2024-08-30 18:05:00 - 2024-08-30 18:35:28
Hakime hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusu! O kişi hakkında flaş gelişmeyi duyurdular

Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni doğanlarda topuk kanı alınmasına ilişkin açılan dava Kars Aile mahkemesi tarafından reddedildi. Sağlık Bakanlığı İstinaf’a başvuruda bulundu. Hakimler ve Savcılar Derneği, kararı veren hakim hakkında sosyal medyada ve hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağı ifade edildi.

Kars'ta bir aile yeni doğan bebeklerinden, topuk kanı alınmasına izin vermedi. Sağlık İl Müdürlüğü konuyu mahkemeye taşıdı. Kars İl Sağlık Müdürlüğü tarafından Yeni doğanlarda topuk kanı alınmasına ilişkin açılan dava Kars Aile mahkemesi tarafından reddedildi.

SAĞLIK BAKANLIĞI KONUYU İSTİNAFA TAŞIDI

Sağlık Bakanlığı, Kars Aile Mahkemesi'nin 'Yenidoğan Tarama Programı' kapsamında topuk kanı alınmasına ilişkin kararına karşı istinaf yoluna başvuru sürecinin başlatıldığını bildirdi.

HAKİME HAKARET İÇEREN PAYLAŞIMLAR

Yaşanan olayın ardından, Kars Aile Mahkemesinde kararı veren hakim hakkında sosyal medyada hakarete varan paylaşımlar yapıldı. Hakimler ve Savcılar Derneği konuyla ilgili yapmış olduğu açıklamada; "meslektaşımız hakkında sosyal medyada yapılan ve eleştiri boyutlarını aşan yorum ve paylaşımların asla kabul edilemeyeceğini, bu yorum ve paylaşımların Derneğimizce incelendiğini ve hakaret içeren paylaşımlar hakkında suç duyurusunda bulunulacağını kamuoyunun bilgilerine arz ederiz." İfadelerini kullandı.

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