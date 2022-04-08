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Gündem Hakimden 'maske' zorbalığı! Önce hakaret etti, sonra açığa aldırdı!
Gündem

Hakimden 'maske' zorbalığı! Önce hakaret etti, sonra açığa aldırdı!

Ankara Adliyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Maske takması konusunda uyaran ve takmadığı için hakaret eden hakim Adnan C., Zabıt katibi Hasan B.Y.'yi tutanak tutturarak açığa aldırdı.

Yeniakit Publisher
2022-04-08 18:28:00 -
Hakimden 'maske' zorbalığı! Önce hakaret etti, sonra açığa aldırdı!

Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında skandal bir maske zorbalığı yaşandı.

Hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., öğle arasında odaya çıkmak için asansöre bindi.

Asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı.

Maskesini takmak istemeyen katibe hakaret

Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını, bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı.

Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.’ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi.

Hakim tutanak tutturdu

Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.

Katibi açığa aldırdı

Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı.

Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.’nin, görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.

Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.

Burası İsrail mi? Küçük kız, maske takmadığı için okul idaresi tarafından karakolluk edildi! Sizin maskeleriniz nerede beyler!
Burası İsrail mi? Küçük kız, maske takmadığı için okul idaresi tarafından karakolluk edildi! Sizin maskeleriniz nerede beyler!

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Burası İsrail mi? Küçük kız, maske takmadığı için okul idaresi tarafından karakolluk edildi! Sizin maskeleriniz nerede beyler!

 

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Yorumlar

Güney Doğulu

Artık böyle keyfilik görülmemiş. Nazi hitler hakimi mi bu yoksa T.C. hakimi mi.? Nerede yaşıyoruz Kuzey Kore'de mi yoksa Çinde mi? Maske serbest ise yönetmenlikle kimse kimseyi zorlayamaz. Bu olay düzeltilmeli acilen...

Mustafa Bozdemir

Sayın Akit Gazetesi bu bir maske zorbalığı değil,maske çıkana sadece açık havada serbest, kapalı mekanlarda hala geçerli...Ne diye bu olayı savunuyorsun...bu tedbirler olmazsa hastalık nasıl önlenecek...Çok yanlış bir haber...Hakim bey çok iyi etmiş...
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