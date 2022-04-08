Hakimden 'maske' zorbalığı! Önce hakaret etti, sonra açığa aldırdı!
Ankara Adliyesi'nde skandal bir olay yaşandı. Maske takması konusunda uyaran ve takmadığı için hakaret eden hakim Adnan C., Zabıt katibi Hasan B.Y.'yi tutanak tutturarak açığa aldırdı.
Ankara Adliyesi Dışkapı ek hizmet binasında skandal bir maske zorbalığı yaşandı.
Hukuk mahkemesinde zabıt katibi olarak çalışan Hasan B.Y., öğle arasında odaya çıkmak için asansöre bindi.
Asansörde bulunan hukuk mahkemesi hakimi Adnan C., Hasan B.Y.'yi maske takması konusunda uyardı.
Maskesini takmak istemeyen katibe hakaret
Hasan B.Y. maske takma zorunluluğunun kalktığını, bu nedenle takmayacağını söyleyince tartışma çıktı.
Tartışma sırasında Adnan C., Hasan B.Y.’ye 'terbiyesiz' dedi. Hasan B.Y. de hakime hakaret suçunu işlediğini söyledi.
Hakim tutanak tutturdu
Hakim Adnan C., Hasan B.Y. hakkında maske takmadığı gerekçesiyle tutanak tutturarak Adalet Komisyonu'na şikayette bulundu.
Katibi açığa aldırdı
Adalet Komisyonu, tutanak doğrultusunda idari soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında Hasan B.Y., sözleşmesi askıya alınarak açığa alındı.
Kararda, "Bildirilen eylemin niteliği itibarıyla Ankara Hukuk Mahkemesi emrinde görev yapan sözleşmeli zabıt katibi Hasan B.Y.’nin, görevinin başında kalması sakıncalı görüldüğünden hizmet sözleşmesinin hakkında yürütülen idari soruşturmanın sonuçlanmasına kadar askıya alınmasına karar verilmiştir." denildi.
Öte yandan katip Hasan B.Y. ise hakim Adnan C. hakkında kendisine hakaret ettiği iddiasıyla Hakimler ve Savcılar Kurulu'na şikayette bulundu.
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