Hakim ve Savcılar da bedelli askerlikten yararlanacak mı?

Ücret karşılığı vatani görevini 15 bin TL karşılığında 21 gün yapan Bedelli askerliklerin ilk terhisi geçtiğimiz günlere yapılmıştı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül bedelli askerlikten yararlanmak isteyen Hakim ve Savcılara müjdeyi verdi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, hakim, savcı ve avukatların bedelli askerlik uygulamasından faydalanabilmeleri için çalışma yürüttüklerini söyledi. Bakan Gül, "Hakim ve savcıların bedelli askerlikle ilgili 'Adli tatilde bu hakkımızı kullanalım' diye bir talepleri oldu. Biz de Milli Savunma Bakanlığı'na bu yöndeki talebi ilettik" ifadesini kullandı.

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MSB bedelli askerlik celp listesi ve e devlet bedelli askerlik yeri sorgulama ekranı