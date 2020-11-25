Hakim ve savcı terfi sonuçları sorgulama

HSK Başkanvekili Yılmaz, "HSK 2. Dairesi, 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonlandırmıştır. 104 hakim ve savcımız birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişi de birinci sınıf hakim, savcı olmuştur." dedi.

HSK 2. Dairesi, 2020 ağustos dönemine ait terfi çalışmalarını tamamladı.

Buna göre adli ve idari yargı hakimleri ile cumhuriyet başsavcı ve savcılarına ait derece terfi, itibari terfi, birinci sınıfa ayrılma, birinci sınıf olma, puan inceleme sonuçları, HSK'nin internet sitesinde yayımlandı.

HSK Başkanvekili Mehmet Yılmaz ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "HSK 2. Dairesi, 3 bin 537 hakim ve savcıyı ilgilendiren 2020 yılı ağustos dönemi terfi çalışmasını bugün sonuçlandırmıştır. 104 hakim ve savcımız, birinci sınıfa ayrılmış, 133 kişi de birinci sınıf hakim, savcı olmuştur. Terfi eden meslektaşlarımızı kutlar, başarılarının devamını dilerim." ifadesini kullandı.