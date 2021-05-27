  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Kripto paralarda düşüş sürüyor! Bitcoin için dev tahmin
Hayvanlara koronavirüs aşısını uygulamaya başladılar
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de
İrlanda'dan kritik Filistin kararı
Aktüel Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı
Aktüel

Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değişti.

Yeniakit Publisher
2021-05-27 08:28:00 -
Hakim ve savcı atamaları Resmi Gazete'de yayımlandı

Hakimler ve Savcılar Kurulunun (HSK) 3 bin 70 hakim ve savcının görev yerinin değiştirilmesine ilişkin kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, HSK Birinci Dairesinin Adli ve İdari Yargı 2021 yılı Ana Kararnamesi ile adli yargıda 2 bin 582, idari yargıda ise 488 olmak üzere toplam 3 bin 70 hakim ve savcının görev yeri değiştirildi.

Kararnameyle Zonguldak, Denizli, Sakarya, Giresun, Aydın, Çanakkale, Diyarbakır, Afyon, Trabzon, Edirne, Erzurum, Amasya, Elazığ, Kilis, Nevşehir, Erzincan, Çankırı, Kırklareli, Kütahya, Burdur, Kastamonu, Ağrı, Bayburt, Iğdır, Hakkari ve Tunceli olmak üzere 26 ile yeni başsavcı atandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!
Siyaset

AK Parti'den flaş Sedat Peker açıklaması!

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, AK Parti MKYK'sından sonra basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çelik, Sedat Peker'in geçmişte düzenlediği..
Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu
Siyaset

Ahmet Davutoğlu ve ekibinden TBMM kapısında Sedat Peker provokasyonu

Beraberindeki partilileri ile TBMM kapısına gelen Ahmet Davutoğlu Sedat Peker provokasyonu yaptı.

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme! ABD Büyükelçisi Satterfield CHP'de
Dünya

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme! ABD Büyükelçisi Satterfield CHP'de

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, ABD'nin Ankara Büyükelçisi David Satterfield'le görüştü.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay