Hakim-savcılara 'ahlaksızlar' deyip, özgürlüğün arkasına sığındı!

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Üsküdar İlçe Başkanlığı'nda üç dönem başkan yardımcılığı yapan, Atatürkçü Düşünce Derneği'nin üyesi olmakla övünen Onur Cingil'in, cumhuriyetin hakimlerine yaptığı hakaretler iddianameye dönüştü. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Libya'da şehit olan MİT mensubunun gizli kalması gereken bilgilerini ifşa ederek, itibarsızlaştırmaya çalışan Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel'i mahkemede savunan CHP'li avukat Onur Cingil'in yargı mensuplarına hakaretleri hakkında, "Kamu Görevlisine Görevinden Dolayı Alenen Hakaret" suçundan başlatılan soruşturma, iddianameye dönüştü.

Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Hülya Kılınç ve Murat Ağırel, 3 Mart 2020 tarihinde, Libya'da şehit olan MİT mensubunun gizli kalması gereken bilgilerini ifşa ederek paylaşmışlardı. Dört isim, "Devletin güvenliği veya iç veya dış siyasal yararları bakımından niteliği itibarıyla gizli kalması gereken bilgileri açıklama" suçundan tutuklanmışlardı.

Atatürkçü Düşünce Derneği üyesinin Atatürk Cumhuriyeti'nin hakimlerine hakareti!

CHP teşkilatında uzun yıllar görev yapan aynı zamanda Atatürkçü Düşünce Derneği üyesi Avukat Onur Cingil, dava sürerken 4 Mayıs tarihinde sosyal medya hesabından dosyaya bakan hakimlere ve savcılara hakaretler savurmuştu. Hakim ve savcılara "ahlaksızlar" deyip, TBMM'nin çıkardığı "Kanun"a, "adilik" yorumunu yapan Cingil, ilgili paylaşımında şunları söylemişti:

Murat Ağırel, Hülya Kılınç, Barış Terkoğlu, Barış Pehlivan'ın tutukluluğunu sürdüren hakime 'ahlaksızlar' dedi!

"Gazeteci Murat Ağırel, Hülya Kılınç ve Barışlar, şu an haberleri olmadan tutuklular. Şöyle anlatayım: Tutukluluk incelemesi avukat ya da kişinin kendisinin huzurunda yapılır. Peki bu ahlaksızlar ne yapmışlar. Ne bize ne müvekkillere haber vermişler. Barodan CMK avukatı istemişler.

Oldu bitti!

'Avukatı ya da kişinin kendisi huzurunda' tutukluluk incelemesi AKP icadı bir zorbalık. Bu yapılan ise şeytanın bile aklına gelmeyecek bir adilik. Kamuoyunun 'vicdanına' sunulur."

Onur Cingil'in suça konu paylaşımları hakkında düzenlenen Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iddianamesi, Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesi'ne sevkedildi.

Öte yandan, geçtiğimiz dönem CHP'nin Üsküdar Belediye Başkan Aday Adayı olan Onur Cingil, devlet görevlilerine savurduğu hakaretleri "ifade özgürlüğü" diyerek savundu.