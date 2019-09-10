0553 313 94 23

Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim savcı sınavı ne zaman? 2019 hakimlik sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 2019 sonuna kadar bin 300 hakim ve savcının alımımın yapılacağını açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim ve savcı alımı 2019, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim savcı alım başvuru şartları açıklandı mı? Hakim savcı mı alınacak? Hakim ve savcı sınav baraj puanı kaç? 2019 hakimlik sınavı ne zaman?

10 Eylül 2019 Salı 07:22
Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim savcı sınavı ne zaman? 2019 hakimlik sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 2019 sonuna kadar bin 300 hakim ve savcının alımımın yapılacağını açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim ve savcı alımı 2019, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim savcı alım başvuru şartları açıklandı mı? Hakim savcı mı alınacak? 2019 hakimlik sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığından son dakika hakim savcı alımı açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakim ve savcı alımlarına yönelik yaptığı açıklamada, 1300 hakim ve savcı alımının yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Ancak hakim ve savcıların alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi. Adalet Bakanı Gül, "Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık. Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." şeklinde konuştu.

Hakim ve savcı alımları ne zaman?

Geçtiğimiz sene ise yine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan bir açıklamada "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımızı alacağız" şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu durumda alımların kasım ayında yapılmasına da muhtemel olarak bakılıyor.

2019 Hakimlik sınavı ne zaman?

2018 Hakimlik Sınavı üç ayrı grup için 29 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 2019 Hakimlik Sınavı'nın Aralık 2019 döneminde yapılacağını göstermektedir.  

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 07:22
  1. 1000 hakim savcı alım başvuruları
  2. Hakim savcı sınavı ne zaman?
  3. Hakim ve savcı sınav baraj puanı kaç?
  4. Hakim savcı alım başvuruları
  5. 2019 Hakimlik sınavı ne zaman?
  6. hakim savcı alımı 2019
  7. hakim savcı alımı son dakika
  8. hakim savcı sınavı 2019
  9. hakimlik savcılık sınavı 2019
  10. 22. dönem hakim savcı adayları kura sonuçları
  11. hakim savcı alımı 2020
  12. hakim savcı alımı
  13. hakimlik savcılık sınavı ne zaman 2019

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    MEB destekleme kursu öğretmen ve öğrenci başvuruları
    1. MEB destekleme kursu öğretmen ve..
    2. Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim..
    3. Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü
    4. Husilere ait cephanelikte patlama: 7..
    5. Libya'dan BAE hakkında BM'ye şikayet..
    6. 10.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    7. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin..
    8. Montreal’de iki Müslüman öğretmen..
    9. ABD'de alabora olan yük gemisindeki..
    10. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    11. İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken..
    12. Tacikistan’da Rogun HES'in ikinci..
    13. Karacasu Kaymakamı oğlunu evlendirdi
    14. İYİ Parti İlçe Başkanı Meclis üyesini..
    15. İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz...
    16. Eşine kızdı, kendini bıçakladı
    17. Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet..
    18. Samsun’da aile katliamını polis önledi
    19. CHP'den Diyarbakır'daki annelerin..
    20. Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda..
    21. MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak?..
    22. B12 eksikliği anemisi neden olur?
    23. Rusya Federasyonu’ndaki yerel seçim
    24. Türk kahvesi Amerika turunda
    25. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    26. Klasik aşure tarifi | Geleneksel aşure..
    27. Stres kırığı nedir? Stres kırığı..
    28. Serik Belediye Başkanının evine..
    29. 'Simit atma töreni' adı altındaki..
    30. GÜNDEM ÖZETİ / 10 Eylül 2019
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu