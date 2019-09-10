Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim savcı sınavı ne zaman? 2019 hakimlik sınavı ne zaman?

Adalet Bakanlığı, Adalet Bakanı Abdülhamit Gül’ün 2019 sonuna kadar bin 300 hakim ve savcının alımımın yapılacağını açıkladı. Peki Adalet Bakanlığı 1300 hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim ve savcı alımı 2019, hakim ve savcı alımı ne zaman yapılacak? Hakim savcı alım başvuru şartları açıklandı mı? Hakim savcı mı alınacak? 2019 hakimlik sınavı ne zaman yapılacak?

Adalet Bakanlığından son dakika hakim savcı alımı açıklaması geldi. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül hakim ve savcı alımlarına yönelik yaptığı açıklamada, 1300 hakim ve savcı alımının yıl sonuna kadar yapılacağını açıkladı. Ancak hakim ve savcıların alımlarının ne zaman başlayacağına ilişkin tarih vermedi. Adalet Bakanı Gül, "Yargı reform paketi 5 yıllık süreci kapsıyor. Yargı reformu belgesi tüm milletimizin yargı reform belgesidir. Yargı hiçbir yapıya teslim edilemez. Bu belgeler daha iyisini bulmak adına revize edilmesi gereken belgelerdir. Eleştiriler de oldu, bizim için çok değerlidir. Bu belge güven veren ve erişilebilir adalet yaklaşımıyla hazırlandı. Yeni bir insan hakları eylem planı hazırlamak için çalışmayı başlattık. Hukuk mesleğine giriş sınavı getiriyoruz. Bir meslek sınavına girilecek ondan sonra mesleğe kabul işlerinde süreç başlayacak. Nitelikli hukukçu yetişmesine katkı sağlayacak. Hakim ve savcı yardımcılığı konusunu önemsiyoruz. Hem teori hem pratiği artıracak. Hakim yardımcılığından sonra hakim olmak için sınava girecek. Tüm bu süreçlerden sonra hakim ve savcı cübbesini giyip mesleğini ifa edebilecek." şeklinde konuştu.

Hakim ve savcı alımları ne zaman?

Geçtiğimiz sene ise yine Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yapılan bir açıklamada "Yaklaşık yılda 4 -5 bin civarında hakim savcı almayı planlıyoruz. Daha çok mezun olduktan sonra arkadaşlarımızın bilgileri tazeyken hemen mesleğe girsinler diye her yıl Kasım ayında mezuniyete entegre şekilde hakim savcı adaylarımızı alacağız" şeklinde bir açıklama yapılmıştı. Bu durumda alımların kasım ayında yapılmasına da muhtemel olarak bakılıyor.

2019 Hakimlik sınavı ne zaman?

2018 Hakimlik Sınavı üç ayrı grup için 29 Aralık 2018 tarihinde gerçekleştirildi. 2019 Hakimlik Sınavı'nın Aralık 2019 döneminde yapılacağını göstermektedir.