Hakim kararına gerek yok! Savcılara mal varlığına müdahale yetkisi

Gündemdeki yeni torba yasa taslağı, savcılara kişilerin mal varlıklarına hakim kararı veya ilgili kurumlardan rapor olmaksızın el koyma yetkisi verilmesini öngörüyor. Taslak, özellikle “kara para aklama” ve “terörizmin finansmanı” suçlarını hedef alıyor ve Ceza Muhakemesi Kanunu’nun (CMK) 128’inci maddesinde değişiklik yapılmasını içeriyor.

Mevcut uygulamada, bir kişinin mal varlığına el konulabilmesi için Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) veya Hazine ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu gibi kurumların raporu gerekiyor. Bu rapor, suçtan elde edilen kazancın belirlenmesi amacıyla hazırlanıyor ve en geç 3 ay içinde tamamlanıyor. Böylece, Anayasa ile güvence altına alınmış mülkiyet hakkı ve diğer mali haklar, mevcut yasal düzenlemelerle korunabiliyor.

Taslak maddeye göre ise savcılara, tüm katalog suçlarda hakim kararı ve rapor olmadan mal varlıklarına el koyma yetkisi verilecek. Bu durum, mevcut denetim mekanizmalarını bypass ederek savcılara geniş yetkiler sağlıyor.