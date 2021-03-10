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Spor 'Hakemden futbolcuya tehdit' iddiası: Seni öldüreceğim
Spor

'Hakemden futbolcuya tehdit' iddiası: Seni öldüreceğim

Katar Ligi'nde çok ilginç bir olay yaşandı. Japon futbolcu Kobayashi, korner itirazında bulunduğu için hakemden ölüm tehdidi aldığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2021-03-10 21:12:00 -
'Hakemden futbolcuya tehdit' iddiası: Seni öldüreceğim

Katar'ın Al Khor takımında forma giyen Japon futbolcu Yuki Kobayashi çok ilginç bir iddiada bulundu. 28 yaşındaki oyuncu takımının Al Gharafa'ya 3-1 kaybettiği maçın son bölümünde uzaktan çekilen bir şut sonrasında hakeme korner itirazında bulundu.

Hakem Abdulrahman lbrahim Al-Jassim aut kararını verince Kobayashi ise itirazını sürdürdü ve "Savunma oyuncusu dokundu" dedi. Hakem Al-Jassim de Kobayashi'ye, "Az dokunma, dokunma sayılmaz" cevabını verdi.

Kobayashi'nin itirazıyla kendini daha da kaybeden hakem, Japon futbolcuya, "Artık rakibimsin. Seni öldüreceğim" dedi.

Kobayashi'nin bu iddiası ise Katar futbol gündemine bomba gibi düştü. Kobayashi'nin Twitter'dan dünyaya duyurduğu bu olaya ise başta Japon futbolcular olmak üzere birçok kişiden tepki geldi.

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