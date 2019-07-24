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Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek

24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
Hakem Hüseyin Göçek, Avrupa Ligi maçı yönetecek


İSTANBUL (AA) - UEFA, FIFA kokartlı hakem Hüseyin Göçek'e UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turunda görev verdi.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan bilgiye göre Hüseyin Göçek, İsveç'in FC Norrköping ile Letonya'nın Liepaja takımları arasında yarın oynanacak UEFA Avrupa Ligi 2. eleme turu müsabakasını yönetecek.

İsveç'in Norrkoping şehrindeki Norrköpings Idrottsparken Stadyumu'nda TSİ 21.00'de başlayacak müsabakada, Hüseyin Göçek'in yardımcılıklarını Kemal Yılmaz ve Erdem Bayık yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Abdulkadir Bitigen olacak.


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Haber Tarihi: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 12:05
  1. Futbol
  2. Hüseyin Göçek
  3. SÜPERLİG
  4. UEFA Avrupa Ligi

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