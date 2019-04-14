Hakem Ali Palabıyık "Kasıt yok" dedi... Kadıköy'deki dev maçta Mehmet Topal'ın Linnes'e tekmesinin gelmesinin ardından herkes ikinci sarı kattan kırmızı kartı düşündü. Ancak sarı-lacivertli oyuncu ile konuşan hakem Ali Palabıyık, "Kasıt yok" vurgusu yaptı.

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin 55. dakikasında ilginç bir an yaşandı. Mehmet Topal'ın Linnes'e tekmesinin gelmesinin ardından herkes ikinci sarı kattan kırmızı kartı düşündü.



Galatasaraylı futbolcular hakem Ali Palabıyık'a itirazda bulundu. Ancak önce Mehmet Topal'la konuşan Palabıyık, 'Kasıt yok' vurgusu yaparak pozisyonu kartsız geçti.



(Skorer)

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